Riforme: Alfieri, ‘premierato destra pasticcio, Pd per modello tedesco’

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – “Le parole del professor Pera confermano, ma non ce n’era bisogno, che la riforma costituzionale voluta da Giorgia Meloni è un pasticcio. Il nostro no a questa riforma è netto”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme del Pd.

“Quella della destra è una riforma pessima, che svuota e indebolisce i poteri del Capo dello Stato e svilisce il ruolo del Parlamento. Non lavoreremo alla riduzione del danno: il Premierato che vuole la Meloni è per noi inemendabile. Allo stesso tempo abbiamo sempre detto di essere pronti a lavorare per rendere più efficiente l’azione del governo e garantire stabilità all’esecutivo, insieme alla valorizzazione del ruolo del parlamento, ma la soluzione non può essere l’elezione diretta del presidente del consiglio”.

“Per questo motivo in Senato presenteremo i nostri emendamenti che delineeranno un sistema ispirato al modello tedesco che garantisca stabilità e ridia vigore alla nostra democrazia”.