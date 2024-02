Gruppo Cap: acqua naturale e frizzante a km0, a Mediglia arriva una nuova casa dell’acqua

Milano, 2 feb. (Adnkronos) – Acqua naturale e frizzante, buona, sicura e controllata: arriva nel comune milanese di Mediglia la ‘casa dell’acqua’ di Gruppo Cap. Sarà attiva da venerdì 2 febbraio, a piazza Martiri delle Foibe-Bettolino e consentirà a tutti i cittadini di rifornirsi gratuitamente di acqua di alta qualità, prelevata dall’acquedotto cittadino, ottima da bere e per cucinare.

“Oggi è un grande giorno -afferma il sindaco di Mediglia, Giovanni Carmine Fabiano-. Grazie alla collaborazione con Gruppo Cap andiamo a completare l’installazione delle case dell’acqua su tutto il territorio Medigliese. Si tratta dela terza casa installata sul territorio del Comune, dopo quelle di Triginto e di Mombretto. L’acqua è un bene primario, e con le casette riteniamo di offrire ai cittadini un servizio molto importante, consentendo a tutti di portare a casa acqua sana, controllata e gratuita”.

La nuova casa dell’acqua di Mediglia è la numero 203 installata nell’area della Città metropolitana di Milano e nasce grazie alla collaborazione fra il Comune e Gruppo Cap, la green utility che gestisce il servizio idrico integrato in tutti i comuni del milanese.

Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da Cap: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti a Mediglia, riconosciuti attraverso la tessera sanitaria. Ogni utente abilitato ha a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle Case dell’Acqua 800271999 o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it.

Gruppo Cap si occuperà di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del rifornimento di Co2 per l’acqua frizzante, delle sanificazioni periodiche e delle analisi dell’acqua erogata. Le analisi, aggiornate mensilmente, di tutte le case dell’acqua di Gruppo Cap sono a disposizione dei cittadini, che possono consultarle sul sito web aziendale gruppocap.it nella sezione Cosa facciamo/Case dell’Acqua o attraverso l’app MyCAP, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.

Ogni casa dell’acqua eroga in media 500 litri al giorno, pari a circa 36.700.000 di litri all’anno. Su ognuna delle 203 case dell’acqua, Gruppo Cap effettua specifici controlli ogni mese su 40 parametri. A questi si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: quasi 20.000 prelievi all’anno e oltre 780.000 determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi parametri chimici e microbiologici, che confermano che l’acqua del rubinetto è di ottima qualità, con una dose equilibrata di sali minerali e batteriologicamente pura.