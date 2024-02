Centrosinistra: Silvestri (M5S), ‘con Pd posizioni diverse ma c’è confronto, non scontro’

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – “È innegabile che con il Partito Democratico esistano posizioni differenti su temi come la guerra e l’ambiente. Ci tengo però a dire che è sbagliato leggere queste differenze di opinioni come uno scontro”. Così Francesco Silvestri, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, in un’intervista su Il Manifesto.

“Per noi quello con il Pd è un confronto politico che ci auguriamo possa essere costruttivo -continua – ma perché lo sia deve finire la stagione in cui la diversità è un problema e non una ricchezza. Per essere alternativi al governo Meloni per prima cosa bisogna essere sinceri e leali”.