Pd: Orlando, ‘trovare insieme argomenti giusti per far cambiare idea a Smeriglio’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Spero ci possa essere un ripensamento da parte sua”. Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, risponde ai giornalisti alla Camera sull’uscita di Massimiliano Smeriglio dal Partito Democratico.

“Smeriglio è un parlamentare di grande valore che ha esercitato con responsabilità ed efficacia il proprio mandato, affrontando con coraggio le questioni internazionali con una particolare attenzione a rivolgersi ai mondi sensibili ai temi della pace e della lotta alle diseguaglianze”.

“Oggi sarebbe sicuramente una bella notizia se il Pd, se tutti noi insieme, trovassimo gli argomenti giusti per fargli cambiare idea e per coinvolgerlo nella prossima battaglia elettorale”.