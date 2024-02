Lgbtq: Zanella (Avs), ‘nostra risoluzione su linee guida per la transizione’

Roma, 1 feb (Adnkronos) – “Non esistono linee guida sulle quali pazienti e strutture mediche possano gestire la transizione sessuale: questa è la franca e inquietante risposta del ministero della Salute alla nostra interrogazione, presentata dopo il caso di ‘Marco’, rimasta incinta durante la transizione per diventare un uomo. Presenteremo una risoluzione in commissione Affari sociali per chiedere al Governo di impegnarsi con la necessaria urgenza per definire linee guida”. Lo dice Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera.

“Alcuni Paesi del nord Europa le hanno definite da tempo e, anzi, le stanno adeguando, abbandonando il ‘modello affermativo’, basato cioè solo su ciò che dice il paziente, soprattutto se minorenne, e sull’uso dei bloccanti della pubertà, questione aperta e assai delicata”, prosegue Zanella.

“Al riguardo voglio ringraziare il presidente della Società psicoanalitica italiana Sarantis Thanopulos per le sue parole illuminanti: in una intervista rilasciata oggi egli parla di ‘tendenza dell’industria della trasformazione, sorretta da interessi economici molto forti da parte delle case farmaceutiche che minaccia l’equilibrio delle nostre relazioni’. E noi non abbiamo neanche le più basilari linee guida! Spero che in commissione la nostra risoluzione passi con il sostegno convinto della maggioranza dei gruppi”, conclude.