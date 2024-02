Inflazione: ecco Orospay, piattaforma innovativa che promuove economia generativa

Roma, 1 feb. (Labitalia) – L’Italia è alle prese con le fiammate del carovita, che da tempo risulta parecchio incisiva sui prezzi. Con l’inflazione già alle stelle, l’aumento dei prezzi rappresenta una sfida notevole per i bilanci familiari. Proprio per supportare i cittadini incrementando il proprio potere d’acquisto, nasce Orospay, la piattaforma innovativa che promuove l’economia generativa incentivando i negozi di prossimità e aumentando il valore d’acquisto del singolo cittadino. In che modo? Attraverso l’apertura di un “conto” totalmente gratuito e senza vincoli per i cittadini, che dà ad ogni cittadino il 10% di potere d’acquisto in più in circa 3000 stazioni di carburante in tutta Italia e il 30% di potere di acquisto in più nei negozi convenzionati e presenti sulla piattaforma attraverso l’utilizzo di una moneta complementare, chiamata Oros, riconosciuta dal codice civile ed immessa nel circuito da Orospay non a debito.

“In un periodo in cui il carovita e gli aumenti dei prezzi pesano come un macigno sulle tasche degli italiani, abbiamo voluto creare uno strumento in grado di aumentare in modo significativo il potere d’acquisto dei consumatori. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma innovativa, in grado di portare vantaggio sia ai consumatori che alle aziende partner”, spiegano da Orospay.

Con oltre 2600 aziende convenzionate, +2 milioni di potere di acquisto in più per i cittadini e le famiglie italiane e 1000 collaboratori in tutta Italia, Orospay si appresta a valorizzare le botteghe ed i negozi di quartiere attraverso un innovativo modello economico generativo che mette in contatto clienti con imprenditori ed esercenti di differenti categorie merceologiche come ristoranti, salumerie, bar, palestre ecc. L’obiettivo è quello di introdurre una differente ripartizione della ricchezza creata dagli scambi commerciali con un’equa ripartizione all’interno del circuito di Orospay.

I cittadini quindi con meno denaro potranno acquistare più beni sostenendo in questo modo la ripresa economica anche dei piccoli negozi e botteghe storiche messi in ginocchio dai noti colossi dell’ecommerce.

I negozi, soprattutto le piccole botteghe, fanno parte del panorama e dell’identità delle nostre città che si stanno perdendo. A metterle in crisi i grandi colossi dell’e-commerce ed i megastore. Senza le insegne illuminate, senza le vetrine che ci distraggono e ci accompagnano, si spengono le luci e anche la vita delle strade. Secondo gli ultimi dati di Confesercenti i più colpiti sono bar e ristoranti, librerie e negozi di abbigliamento. Realtà che spesso sono minacciate dalla virata digitale che i consumi hanno fatto negli ultimi anni, ma che non devono avere paura di aprirsi all’innovazione. Proprio per offrire un supporto concreto al commercio di vicinato, Orospay offre alle aziende convenzionate, la possibilità di avere una vetrina virtuale sulla piattaforma, quindi permette un percorso di digitalizzazione anche alle piccole botteghe storiche.

Tutte le aziende presenti sulla piattaforma infatti, sono seguite da un consulente territoriale, e formate sul come utilizzare al meglio l’e-commerce e, attraverso videocorsi aggiornati, come migliorare la promozione del prodotto e della propria azienda. La mission di Orospay è migliorare la vita di ogni singolo individuo attraverso il più grande e vantaggioso circuito di aziende e persone in Italia e successivamente in Europa.