“Nardi ha dimostrato di essere un giocatore del quale sentiremo parlare in futuro, se continua così”. Era il febbraio del 2016, la voce quella di Gianfranco Fonti, allenatore del Montebelluna. Un giovanissimo Filippo Nardi muoveva i suoi primi passi in Serie D, brillando già al primo allenamento. “Calcio d’inizio della prima partitina, riceve palla, gli va sotto un giocatore e lui gli fa un tunnel spaventoso andando via e ridendogli dietro, avrà avuto 16 anni, tutto con una naturalezza incredibile: dimostrò subito di avere una grandissima qualità” racconta il tecnico sulle pagine de Il Sannio Quotidiano ricordando quel ragazzino biondo lanciato nel mondo dei grandi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia