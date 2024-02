Europee: Danti (Iv), ‘Orban-Meloni coppia da battere’

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Ora sarà più chiaro a tutti che alle prossime elezioni europee, dobbiamo battere la coppia Meloni-Orbán. Il primo ministro dell’Ungheria abbraccerà Giorgia Meloni entrando nell’Ecr. E ad annunciarlo oggi è lui in persona. La nostra Presidente del Consiglio evidentemente immagina un futuro per l’Europa in cui schierare il campione dell’antieuropeismo Vicktor Orban in prima linea. Ecco come stanno le cose quindi: da una parte ci saranno i sovranisti, dall’altra gli europeisti impegnati a costruire gli Stati Uniti d’Europa. Più siamo, più saremo forti”. Così l’eurodeputato di Italia Viva Nicola Danti, vicepresidente di Renew Europe.