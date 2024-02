Ieri, a seguito di un’indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento, hanno dato esecuzione ad un decreto per sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, per 102.000 euro, anche per equivalente, nei confronti di una società con sede ad Apice operante nel settore dell’edilizia.

