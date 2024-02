“Con deliberazione Asl Benevento n. 670 del 29/12/2023 è stato approvato il “Piano della Formazione Aziendale 2024” che definisce la programmazione dei corsi di aggiornamento per i dipendenti della Asl ed è sconcertante apprendere che non vi sia alcuna proposta formativa sulla gestione dell’emergenza-urgenza, come se alla ASL di Benevento non gliene importasse nulla del servizio 118 eppure siamo l’unico avamposto che garantisce assistenza nelle condizioni di emergenza” afferma con rammarico un medico dell’emergenza con cui abbiamo interloquito.

