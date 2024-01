Ungheria: Pd, ‘cosa sta facendo Nordio per farla tornare in Italia?’

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Cosa sta facendo il governo italiano per far tornare Ilaria Salis subito in Italia?”, è il quesito contenuto nell’interrogazione a risposta immediata presentata dalla responsabile giustizia del Pd, Debora Serracchiani, e dal capogruppo democratico in commissione, Federico Gianassi, a cui il ministero guidato da Carlo Nordio dovrà rispondere oggi alle ore 15 in commissione alla Camera.

“Da quasi un anno – scrivono i deputati democratici – Ilaria Salis si trova in carcere a Budapest, in condizioni che la famiglia e i suoi avvocati definiscono «disumane», chiediamo al ministro della Giustizia, quali iniziative abbia già adottato e quali intenda adottare nei confronti delle autorità ungheresi, anche nell’ambito della cooperazione giudiziaria, al fine di intervenire per garantire lo stato di diritto e ottenere che l’esecuzione delle misure detentive e della eventuale pena per Ilaria Salis avvenga in Italia”.