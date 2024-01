Il Comune di San Bartolomeo in Galdo aderisce al Comitato temporaneo di scopo del progetto del “Turismo delle radici”.

Il Sindaco Carmine Agostinelli, nel mese di dicembre, ha accolto quanto scritto nella missiva del Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nella quale viene spiegato che il progetto PNRR di promozione del “turismo delle radici” gestito dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale costituisce un’offerta turistica strutturata per i nostri Borghi che attraverso appropriate strategie consente di coniugare l’offerta di beni e servizi enogastronomia, artigianato, Made in Italy. etc…, con la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine delle nuove generazioni di italiani e italo-discendenti residenti all’estero.

