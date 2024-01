Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Ci siamo rivolti a tutte le forze politiche di opposizione perché riteniamo che si sia oltrepassato il segno sulla Rai”. Così Elly Schlein alla Camera. Ma al sit in davanti dalla Rai lanciato dal Pd, M5S non ci sarà? “Evidentemente non sentono come noi il problema e l’urgenza di intervenire rispetto all’uso propagandistico che il governo sta facendo del servizio pubblico”.