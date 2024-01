Lecce: danni a Palazzo Baronale per esplosione petardo notte Capodanno, una denuncia

Lecce, 31 gen. – (Adnkronos) – Il presunto autore dell’esplosione avvenuta la notte di Capodanno a Collepasso, in provincia di Lecce, ai danni dell’antico pozzo del Palazzo Baronale, maestoso edificio risalente alla fine del XIX secolo, è stato individuato e denunciato da carabinieri della Stazione della cittadina salentina. L’atto vandalico è avvenuto verso le 22.30, nel corso dei festeggiamenti per l’inizio del 2024 , quando ignoti collocarono un petardo di grosse dimensioni proprio a ridosso dello storico monumento, causando la deturpazione del bene, peraltro protetto e tutelato dalla Soprintendenza archeologica del capoluogo salentino come parte del patrimonio culturale. Si tratta di un giovane del posto. Indispensabile per la sua individuazione è stato l’esame dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.