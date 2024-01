Governo: in corso Cdm, all’odg ddl per Museo Ricordo e decreto legislativo Garante disabili

Roma, 31 gen.(Adnkronos) – É in corso a Palazzo Chigi il Consiglio dei ministri con all’ordine del giorno l’esame del disegno di legge, proposto dalla presidenza del Consiglio e dal ministero della Cultura, per l’istituzione a Roma del Museo del Ricordo. In discussione anche l’approvazione definitiva del decreto legislativo per la creazione del Garante dei diritti delle persone con disabilità. In agenda infine l’esame preliminare del disegno di legge per modifiche alla disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento e del regolamento dei medici della Polizia penitenziaria.