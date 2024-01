Gaetano Auteri ha il suo rinforzo per il centrocampo. Nel pomeriggio di ieri è sbarcato in città Filippo Nardi per svolgere le visite mediche, prima della firma sul contratto che vincolerà il centrocampista trevigiano alla Strega fino al 30 giugno 2026. In serata, il classe ‘98 è stato a cena con Lanini – suo ex compagno di squadra alla Reggiana – in un noto ristorante della città, mentre nella giornata odierna si aggregherà alla squadra per il primo allenamento agli ordini di Auteri.

