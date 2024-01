Resteranno chiuse nella giornata di oggi le porte del plesso scolastico in via Vigne, per via di un black out programmato. E’ stata E-Distribuzione a comunicare al Comune un’interrogazione dell’erogazione dell’energia elettrica per il 31 gennaio, dalle 8.30 alle 16.

