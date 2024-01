Rai: UniRai, ‘sit in confermato il 7 febbraio alle 17 in viale Mazzini’**

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – “Il 7 febbraio saremo sotto la sede Rai di viale Mazzini per riaffermare il principio dell’autonomia professionale dei giornalisti, principio che secondo qualcuno vale a giorni alterni”. Lo conferma all’Adnkronos Francesco Palese, segretario UniRai e consigliere nazionale Figec-Cisal, specificando la decisione dell’esecutivo sindacale di fissare l’orario della protesta “per le ore 17”.

Il neonato sindacato dei giornalisti Rai nei giorni scorsi aveva annunciato l’intenzione di attuare l’azione di protesta in risposta alle dichiarazioni del segretario del Pd Elly Schlein, che nel teatro Aula Pacis di Cassino, durante la prima tappa del tour del Pd per le europee, aveva annunciato un sit-in davanti alla Rai “per difendere la libertà di stampa”. “Saremo lì per dire che la libertà sindacale è sacra -scandisce all’Adnkronos il segretario di UniRai- e che nessuno può ostacolare il nostro progetto che nasce per mettere la parola fine al monopolio, al sindacato unico e al pensiero unico. L’Italia sta andando avanti, ma molti sono ancora schiavi delle logiche del passato. Saremo in piazza per dire che la storia non si ferma di fronte a un capriccio di qualcuno”.