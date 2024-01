Nuova Aifa, Regioni nominano esperti in Cda e commissione unica

Roma, 30 gen. (Adnkronos Salute) – Arrivano le prime nomine per la nuova Agenzia italiana del farmaco, che inizia a prendere corpo dopo il via libera alla riforma. Le Regioni hanno designato gli esperti che faranno parte del Consiglio di amministrazione: l’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola e il direttore del Dipartimento della promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, Vito Montanaro.

Le Regioni hanno designato anche i 3 esperti che le rappresentano nella Commissione scientifica ed economica del farmaco, la commissione unica che ingloba il Comitato prezzi e rimborsi e la Commissione tecnico-scientifica della ‘vecchia’ Aifa. Si tratta di Elisa Sangiorgi, dirigente area governo del farmaco della Regione Emilia Romagna; Giuseppe Toffoli, direttore struttura operativa complessa di Farmacologia sperimentale e clinica del Cro di Aviano (Fvg); Giovanna Scroccaro, direttrice Farmaceutica Regione Veneto. Le nomine dei rappresentanti regionali nel Cda e nella commissione unica dell’Aifa sono state ratificate oggi in Conferenza Stato-Regioni.