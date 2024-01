M5s: Calenda, ‘dopo ultima Conte, se Pd ha dignità riconosca che non c’è interlocuzione’

Roma, 30 gen (Adnkronos) – “Per me il M5s è un partito di destra che fa finta di essere di sinistra. Credo che dopo quello che ha detto Conte su Biden e Trump, se il Pd avesse un minimo di dignità dovrebbe riconoscere che non c’è possibilità di interlocuzione con il M5s”. Lo ha detto Carlo Calenda alla Camera.

“Io sono tranquillissimo dell’idea che il M5s domani potrebbe governare con la Meloni senza porsi nessun problema come ha fatto con Salvini”, ha aggiunto il leader di Azione.