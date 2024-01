Ercoli (Differenza Donna), ‘con Cav Tor Vergata protezione e prevenzione’

Roma, 30 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Questo primo anniversario del Centro antiviolenza di Tor Vergata è veramente un evento eccezionale. È bellissimo per noi di Differenza Donna, ma anche per l’ateneo, gli studenti, le studentesse e i docenti”. Lo ha detto la presidente di Differenza Donna, Elisa Ercoli, ieri pomeriggio, a margine del primo anniversario di vita del Cav, il Centro antiviolenza presente nella facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Tor Vergata.

“Un Centro antiviolenza dentro un’università significa non soltanto protezione ma anche prevenzione, per continuare a sensibilizzare, per avviarci verso un grande cambiamento che è quello di contrastare il grave crimine di genere che è la violenza maschile contro le donne”, ha concluso la presidente di Differenza Donna.