Startup: aumento capitale 2,4 mln per Ventive, parte piano assunzioni per talenti under 30

Roma, 29 gen. (Labitalia) – Un aumento di capitale di 2,4 milioni di euro. Questo il risultato raggiunto da Ventive, l’azienda che aiuta le giovani startup a crescere, attraverso investimenti e advisory, fondata nel 2019 da Roberto Sfoglietta. La società, in 4 anni, ha raggiunto 200 investitori, 27 milioni di euro di investimenti in startup, oltre 30 partecipazioni in portfolio e un fatturato cumulato di oltre 1,5 milioni di euro.

Il round di investimento, uno dei più significativi dell’anno nel panorama del Venture Capital italiano del 2023, si è chiuso a dicembre e ha visto la partecipazione di importanti Family Office come Global Management, aziende come Kon Group SpA e Kntnr, e Business Angel di rilevanza nazionale come, Maria Scarcella, Duccio Galletti, Sergio Rossi e Marco Campagnacci. Questo aumento di capitale porta Ventive a oltre 10 milioni di euro di valutazione.

Grazie a questo round, l’azienda sta espandendo il suo business sul territorio nazionale, con l’apertura di una sede operativa a Milano, guidata da Giulia Tisato, Deal Flow Manager di Ventive e con il supporto di Paolo Giolito, investitore e partner strategico di Ventive. Obiettivo chiave è anche l’assunzione di nuovo personale, per un totale di 15 dipendenti in tutta Italia, giovani talenti under 30, entro dicembre 2024. Daniele Serra, nuovo Coo con passate esperienze in Amazon, sta guidando l’evoluzione del Team. Con questa crescita, poi, Ventive punta a raggiungere l’obiettivo di 40 milioni di euro investiti in startup nei prossimi 12 mesi grazie al proprio club deal che oggi conta più di 200 associati.

Ma i progetti di Ventive non si fermano qui: è in programma infatti un altro round di investimenti da 5 milioni di euro nel 2025 per poi fare il salto oltre i confini nazionali e mettere radici nel mercato europeo. L’obiettivo finale è creare un ponte tra l’Italia e gli altri paesi europei, come Regno Unito, Olanda, Germania e Francia, e abilitare il mercato internazionale alle startup italiane.

“La crescita progressiva di Ventive, oltre a essere un motivo di orgoglio personale, è la conferma – dice Roberto Sfoglietta, founder e Ceo dell’azienda – di una leadership maturata velocemente, ma in modo solido, sul mercato italiano. E questo nonostante un anno sfavorevole e in forte rimbalzo rispetto ai trend degli ultimi 5 anni, facendo riferimento al crollo degli investimenti italiani ed europei nei confronti delle startup, che hanno visto nel 2023 un calo annuo del 51% solo in Italia, pari a circa 1,17 miliardi di euro, contro i 2,4 dell’anno precedente”.

“La nostra azienda in questo scenario è in controtendenza, ma è anche una realtà che intende aiutare le startup a sviluppare al massimo il proprio potenziale, per poter invertire il trend del 2023 e tornare a crescere. L’obiettivo di Ventive è quello di supportare le startup del proprio portfolio grazie all’ecosistema di valore che siamo stati in grado di creare negli anni accelerando il business delle nostre partecipate. Un grazie agli investitori che ci hanno permesso di arrivare fino a qui, ma ancor di più grazie al team, che dal giorno 1 crede nella vision di Ventive”, conclude.