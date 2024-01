Rai: Floridia, ‘riforma solo di opposizioni porta a vicolo cieco’**

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Una riforma solo delle opposizioni? Pensare di strutturare una proposta di riforma coinvolgendo esclusivamente le forze politiche di opposizione ci porterebbe ad un nuovo vicolo cieco”. Così Barbara Floridia dei 5 Stelle, presidente della commissione Vigilanza Rai, su Fb.

“Sarebbe come fare i conti senza l’oste. Riformare e tutelare il Servizio Pubblico deve essere un interesse condiviso e serve la partecipazione paritaria di tutti. In commissione di vigilanza sì è avviato anche su mia iniziativa un percorso condiviso, che vede d’accordo e coinvolte tutte le forze politiche. Abbiamo iniziato un lavoro di consapevolezza e confronto con il coinvolgimento di esperti, società civile, stakeholder. È lì che i partiti devono fare il sit-in, nel senso di sedersi e confrontarsi all’esito di un percorso di studio e di approfondimento che è indispensabile e che è nostro dovere svolgere anche se non ci porta sulle pagine dei giornali”.

“Dopodiché la sintesi sarà più semplice e così il lavoro che dovrà fare il Parlamento. Sono fiduciosa, la commissione è ricca di persone intelligenti e capaci di mediazioni politiche e confronti culturali che fanno ben sperare”.