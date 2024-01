Italia-Africa: da Descalzi a Cattaneo, anche big partecipate al vertice Senato**

Roma, 29 gen. (Adnkronos) – Ci sono anche i big delle partecipate di Stato al vertice Italia-Africa, in corso a Palazzo Madama. Tra i presenti, l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, l’ad di Enel Flavio Cattaneo, di Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco e il presidente di Leonardo Stefano Pontecorvo.

E ancora: l’ad di Sace Alessandra Ricci, l’amministratore delegato di Simest Regina Corradini D’Arienzo, il presidente di Ice Matteo Zoppas, l’ad di Terna Giuseppina Di Foggia, l’amministratore delegato di Acea Fabrizio Palermo. Per Snam presente l’ad Stefano Venier, l’amministratore delegato di We Build Pietro Salini e quello di Fincantieri Pierroberto Folgiero.