Roma, 29 gen. (Adnkronos) – “Il governo Meloni sta svendendo gli asset pubblici strategici del Paese, altro che patrioti. Noi non accetteremo questa strada di privatizzazioni, a cominciare dalle Poste. Come non accetteremo questo continuo smantellamento della sanità pubblica universalistica, attraverso tagli e altre privatizzazioni striscianti”. Così Elly Schlein su Instagram.