Ieri mattina, all’esito di una non facile attività investigativa su materia difficile come non mai, coordinata dalla Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore Aldo Policastro, militari della Compagnia Carabinieri di Benevento hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 44enne di Benevento, gravato da accusa pesantissima e con la sussistenza purtroppo di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza minorenne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia