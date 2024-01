Il quarto successo consecutivo per lanciare un segnale alle proprie consapevolezze, al percorso delle altre concorrenti e per annusare il profumo di vertigini. Cerca il suo primo poker stagionale il Benevento di Gaetano Auteri, rinato in questo 2024 ma atteso dalla sfida delicata contro il Taranto di Ezio Capuano.

