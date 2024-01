“L’Università del Sannio è un bene comune di questo territorio, perché i saperi che essa produce sono linfa vitale per uno sviluppo sostenibile e inclusivo”, nella relazione inaugurale del Rettore Gerardo Canfora il richiamo al ruolo svolto da UNISANNIO in un’area interna del Mezzogiorno -. L’Università degli Studi del Sannio ha dato il via ufficiale all’Anno Accademico 2023/2024, ventiseiesimo dalla sua fondazione.

