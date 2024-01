Melbourne, 27 gen. (Adnkronos) – Il sogno di vincere il torneo di doppio agli Australian Open, sfuma in finale per la coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. A vincere il primo Slam stagionale sono le teste di serie numero 2, l’australiano Matthew Ebden e l’indiano Rohan Bopanna, che si sono imposti in due set con il punteggio di 7-6 (7-0) 7-5 in un’ora e 40′ di gioco.