Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Non possiamo tollerare il rigurgito di antisemitismo feroce in Italia e n Europa. Dobbiamo contrastare ogni forma di razzismo, di islamofobia. L’esercizio della memoria no deve essere retorico, questo è l’impegno che dobbiamo portare avanti giorno per giorno”. Lo ha detto Elly Schlein a Cassino.