Ricorsi al tribunale amministrativo del Lazio presentati in modo distinto da Confcooperative Campania e Confcommercio Campania Imprese per l’Italia interprovinciale avverso i decreti dirigenziali di esclusione dalla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale Irpinia Sannio – decreti seguiti a decisioni del Consiglio di Stato rispetto la necessità di rappresentanze provinciali per potere essere ammessi al conteggio ponderazione di rappresentanza per il rinnovo del parlamentino camerale, sede istanza delle categorie.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia