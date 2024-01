Rai: Pd, Unirai scrive sotto dettatura

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Che tristezza Unirai che scrive sotto dettatura del direttore Chiocci o di qualche ministro giornalista per difendere l’indifendibile. Invece di tutelare l’autonomia dei giornalisti, siamo agli attacchi frontali ai componenti della commissione di Vigilanza. Ricordiamo a Unirai che il Partito democratico non vuole ‘dettare’ nulla alle redazioni, pretendiamo invece che sia rispettata la corretta informazione e che non si interpreti il servizio pubblico come la tv del Governo e della sua propaganda. Ecco perché i vertici devono venire in Vigilanza ed ecco perché oggi abbiamo annunciato un sit-in sotto la Rai a difesa della libera e corretta informazione pubblica”. Così i componenti Pd della commissione di Vigilanza Rai.