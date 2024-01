Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Solidarietà al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, per le vergognose minacce che arrivano dal Pd. A sinistra sono abituati a comandare, nella tv di Stato e in gran parte dei giornali, ma la musica è cambiata. Se Schlein non gradisce, può sempre cambiare canale e guardare altri telegiornali specializzati in inchieste d’assalto su una pizzaiola di provincia”. Così i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai.