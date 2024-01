Pd: Bettini, ‘addio Smeriglio lascia amaro in bocca, sue ragioni non meritano silenzio’

Roma, 27 gen (Adnkronos) – “Quando si allontana un dirigente del valore di Massimiliano Smeriglio, resta sempre l’amaro in bocca. È stato un protagonista del governo della Regione negli anni migliori di Zingaretti; sono sicuro continuerà ad esserlo a Roma con il Sindaco Gualtieri”. Lo scrive su Facebook Goffredo Bettini.

“Come parlamentare europeo, eletto nel collegio del Centro Italia nella lista del Pd, ha dato un contributo decisivo e leale su battaglie coraggiose e giuste; a partire dai temi della pace. È un intellettuale che scrive e pensa, venendo dal popolo e rappresentandolo”, prosegue il dirigente del Pd.

“Per me, rimane un compagno fraterno, con cui collaborare nel campo della sinistra e democratico. Vanno ragionate le sue motivazioni, che non meritano il silenzio”, conclude.