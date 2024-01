Roma, 27 gen (Adnkronos) – “La mozione parlamentare del Pd vorremo si trasformasse in un Odg nei territori per il cessate il fuoco umanitario immediato per far ripartire il processo di pace verso l’unica soluzione possibile, due popoli e due Stati che possano vivere in pace e sicurezza”. Lo ha detto Elly Schlein a Cassino, parlando del conflitto in Medio oriente.