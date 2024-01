Giustizia: pg Milano, ‘aumentano archiviazioni per prescrizioni, indice preoccupante’

Milano, 27 gen. (Adnkronos) – A Milano “l’ammontare dei procedimenti esauriti comprende anche un numero altissimo di richieste di archiviazione per prescrizione, ancora in aumento rispetto al numero già assai elevato registrato nel 2022. Si tratta di un indice preoccupante, significativo di un disagio risalente ad almeno alcuni anni passati di fronte al quale è stata intrapresa un’azione coraggiosa di forte recupero”. E’ uno dei passaggi dell’intervento della procuratrice generale di Milano in occasione dell’anno giudiziario.