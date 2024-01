Giustizia: Lupi, ‘Zuncheddu simbolo e monito per riforma’

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “Beniamino Zuncheddu è, purtroppo e suo malgrado, un simbolo, un monito a cambiare la giustizia italiana, a riformarla profondamente. Oltre trent’anni di detenzione, una vita rubata che nessun risarcimento potrà restituirgli. Oggi è innocente e proprio oggi si inaugura l’anno giudiziario: il suo caso sia di monito per tutti, per mettere da parte le posizioni strumentali e corporative e fare una riforma della giustizia che il Paese non può più attendere”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.