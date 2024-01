Giustizia: Greco (Coa Palermo), ‘avvocati sotto attacco, ma non arretreremo’

Palermo, 27 gen. (Adnkronos) – “Anche in Italia assistiamo a tentativi di ostacolare il mandato difensivo degli avvocati, con l’assurda affermazione che vi sarebbero indagati o imputati a cui non è riconosciuto il diritto di difesa. Una pubblica manifestazione di piazza nel palermitano con pesanti invettive verso un avvocato nostro iscritto, che seppur possono essere comprese per il dolore di una madre, sono state tollerate dalle autorità presenti, senza che via sia stata alcuna presa di distanze. Sia chiaro a tutti: l’avvocatura italiana non arretrerà di un solo passo”. Così il presidente dell’Ordine degli avvocati di Palermo Dario Greco, durante l’intervento all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Palermo, facendo riferimento alla manifestazione pubblica di Partinico (Palermo) per l’omicidio di Francesco Bacchi, il ragazzo di 20 anni ucciso dopo una rissa nei pressi di una discoteca, in cui la madre della vittima ha inveito pubblicamente contro l’avvocato Bartolo Parrino, difensore di Andrea Cangemi.

“Noi avvocati siamo in prima fila, siamo il cosiddetto front office di chi ha diritto alla giustizia e si trova coinvolto nella macchina giudiziaria – ha aggiunto – Noi siamo di parte e lo rivendico a gran voce! Siamo dalla parte di chi ha diritto alla giustizia, siamo dalla parte della difesa della dignità della persona umana troppo spesso umiliata nelle nostre carceri. Siamo dalla parte dei minori che vivono i conflitti familiari, siamo dalla parte di chi è diversamente abile e rivendica condizioni di parità. Siamo dalla parte delle donne vittime di violenza. Siamo dalla parte degli indifesi e, soprattutto, degli Indifendibili. Noi avvocati non ci faremo condizionare o peggio ancora intimidire, perché noi assolveremo sempre al nostro dovere di assicurare il diritto di difesa. Perché il diritto difesa è sacro e per noi rappresenta un sacro dovere”.