Non c’è tre senza quattro, anche se il terzo deve ancora arrivare. Ormai, però, ci sono pochi dubbi sul fatto che sarà Filippo Nardi della Reggiana l’innesto per il centrocampo del Benevento. Certo, nelle battute conclusive del calciomercato è sempre meglio non dare nulla per scontato ed è questo il motivo per il quale tutti stanno col fiato sospeso, ma la trattativa è arrivata ai dettagli, il passaggio che fa da prodromo alla formalizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia