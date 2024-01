Attivato con apposito atto di delibera del direttore generale dell’Asl di Benevento, Gennaro Volpe, l’opzione di rinnovo dell’aggiudicazione del servizio di soccorso e trasporto infermi in emergenza urgenza – ossia del servizio 118 – per le necessità della Asl di Benevento, prevista nell’atto di affidamento di durata triennale scaduto il 31 dicembre scorso. L’Ats formata da: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Croce Rossa Italiana, Comitato regionale Anpas Campania, dovrà continuare ad assicurare «la continuità del servizio di vitale ed indispensabile importanza per gli utenti»

