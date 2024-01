La Conferenza dei servizi è fissata per il 22 febbraio, pertanto le commissioni consiliari Urbanistica e Lavori pubblici stanno accelerando per esprimere il parere in ordine al progetto di viabilità alternativa su via Valfortore-via Mura della Caccia elaborato da Rete Ferroviaria Italiana. Ieri, la commissione Urbanistica presieduta da Alfredo Martignetti, ha registrato diversi rilievi all’ipotesi prospettata da RFI, da qui i suggerimenti proposti dal consigliere Marcello Palladino.

