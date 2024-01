Non facile la composizione tra un gigantesco programma investimenti, con lo snodo più delicato rappresentato dall’abbattimento e ricostruzione della sede scuola media “Torre” e primaria “Nicola Sala”, da due edifici distinti ad un unico complesso, e la manutenzione ordinaria, di edifici e impianti, in alternativa da riqualificare profondamente ovvero ricostruire ex novo. E sullo sfondo non facile rispettare le scadenze del programma Pnrr scolastico.

