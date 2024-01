Una auto in fiamme. Ancora una volta a Sant’Agnese. Nella notte tra mercoledì e ieri una Dr Evo in sosta in via Mazzini è stata distrutta da un incendio. Sul posto i Vigili del fuoco del comando provinciale che, dopo aver messo in sicurezza l’area, hanno accertato la natura dolosa del rogo. Non il primo caso del 2024: stessa sorte per la vettura di una residente della stessa strada, il 2 gennaio scorso.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia