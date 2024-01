Poste: sindacati chiedono a Giorgetti e Del Fante incontro urgente su privatizzazione

Roma, 26 gen. (Adnkronos) – ”Un urgente incontro finalizzato ad avviare un confronto responsabile e costruttivo”. Lo chiedono in una lettera i segretari generali dei sindacati di categoria Slc Cgil, Slp Cisl, Uil Poste (Di Ceglie, Roscigno, Solfaroli) con la richiesta di incontro al ministro dell’Economia e Finanza, Giancarlo Giorgetti ed all’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante.

”Scriviamo in merito alle notizie circolate in queste settimane e nelle ultime ore sugli organi di stampa, confermate da dichiarazioni ufficiali del presidente del Consiglio, circa la volontà del Governo di avviare un programma di parziale privatizzazione del gruppo Poste italiane, operazione collegata anche al nuovo Piano d’impresa. Riteniamo che un percorso del genere richieda in via preliminare adeguato dialogo sociale con la rappresentanza dei lavoratori”, scrivono i sindacati nella lettera.