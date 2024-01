Con la maglia del Taranto sta vivendo la sua miglior stagione in termini di gol. Otto firme in questo campionato, un ruolo da protagonista e tanti traguardi ancora da raggiungere. Ma Mamadou Kanoute non dimentica i primi passi del suo lungo percorso e una maglia, quella del Benevento, che domenica ritroverà in campo da avversario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia