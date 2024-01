Lecco: domiciliari per Baby Gang, giudici, ‘è inaffidabile, ha sparato ad amico’

Milano, 26 gen. (Adnkronos) – La decisione dei domiciliari, con braccialetto elettronico, per Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, finora sottoposto all’obbligo di dimora a Lecco, è scattata su decisione dei giudici della settima sezione penale del tribunale di Milano dopo che, da una nota dei carabinieri, è emerso che nei giorni scorsi avrebbe sparato ad un suo amico, ferito con un colpo di arma da fuoco alla gamba sinistra.

Nell’ordinanza con cui di recente la corte milanese lo aveva condannato, in primo grado, a 5 anni e 2 mesi nel processo con al centro la sparatoria in zona corso Como avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 luglio del 2022, in cui rimasero gambizzati due ragazzi, si evidenzia come quest’ultimo episodio dimostra non solo che il trapper intrattiene rapporti con due coimputati, ma che quanto accaduto “è originato dall’interazione con conoscente recatosi presso il suo domicilio”. Soprattutto, si legge nel provvedimento, “quanto accaduto evidenzia l’inaffidabilità dell’imputato”.