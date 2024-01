Cultura: opposizioni unite in aula, ‘misura colma, Meloni rimuova Sgarbi’

Roma, 26 gen (Adnkronos) – L’opposizione alla Camera ha chiesto un intervento della premier Giorgia Meloni su Vittorio Sgarbi. E’ stata la capogruppo del Pd a sottoporre il caso al presidente della Camera e al ministro Gennaro Sangiuliano, chiedendo il ritiro delle deleghe al sottosegretaria alla Cultura, parlando degli “insulti e volgarità” rivolte di recente da Sgarbi alle deputate Irene Manzi (Pd) e Elisabetta Piccolotti (Avs).

Alla richiesta della Braga si sono uniti altri Gruppi. “Meloni anticipi la mozione di sfiducia e rimuova Sgarbi”, ha spiegato Franco Mari (Avs) riferendosi alla mozione delle opposizioni in calendario alla Camera per la prossima settimana. Sulla stessa linea Anna Laura Orrico (M5s) e Fabrizio Benzoni: “La misura è colma, chiediamo in intervento immediato”, ha detto il deputato di Azione.