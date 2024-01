I lavori dell’Alta Velocità Napoli-Bari avanzano così come i problemi per la circolazione dei cittadini pontesi, torrecusani, laurentini e, fondamentalmente dell’intero comprensorio telesino.

Infatti dopo la chiusura della Strada Provinciale che va da Ponte in direzione San Lorenzo Maggiore, pochi giorni fa è giunto lo stop anche del restante tronco che va in direzione Benevento.

