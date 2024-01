Assoluzione per i 15 imputati per il caso dehors: quanto stabilito dal giudice monocratico Francesco Murgo, in relazione ad una vicenda giudiziaria partita nel 2019 e relativa alla legittimità delle strutture esterne ai locali pubblici, atte ad ospitare avventori, al coperto e riscaldati di inverno, pur essendo in pubblica viabilità, in particolare lungo Corso Garibaldi. Tutto scaturito da un’inchiesta della Procura della Repubblica (con il Sostituto Procuratore Assunta Tillo) e i Carabinieri tutela Patrimonio Culturale di Napoli: il capo di imputazione poi caduto riguardava la mancata osservanza delle disposizioni della pubblica autorità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia