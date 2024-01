Uno se ne è andato, un altro è in arrivo. Il Benevento non smette di bussare al mercato ed è per questo che le porte continuano a essere girevoli in casa giallorossa, quando manca ormai meno di una settimana alla conclusione della sessione invernale. La missione è completare il mosaico a disposizione di Gaetano Auteri con un centrocampista adattabile a ogni stagione tattica, ma in grado principalmente di giocare a due in mediana. Profilo ideale individuato in Filippo Nardi che spesso e volentieri è stato impiegato da mezzala, ma che si è disimpegnato bene anche da interno di centrocampo.

